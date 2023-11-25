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Tekirdağ’da şiddetli lodos

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında lodos fırtınasından dolayı çok sayıda gemi limana dönerken, uluslararası taşımacılık yapan büyük gemilerde Tekirdağ açıklarında demirledi.

Ajans Haberleri
  • 25.11.2023 17:51
  • Giriş: 25.11.2023 17:51
  • Güncelleme: 25.11.2023 17:52
Kaynak: İHA
Tekirdağ’da şiddetli lodos

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Marmara Denizi’nde öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürüyor. Lodos fırtınasından dolayı denize açılamayan Tekirdağ’daki küçük balıkçı tekneleri, rıhtıma çekerek fırtınanın geçmesini bekledi.

Denizlerde uluslararası taşımacılık yapan çok sayıda büyük gemide Tekirdağ açıklarında demirledi.
Fırtına sebebiyle dev dalgalar kıyıları dövmeye devam ediyor.

Dalgaların etkisiyle kıyılarda denizin aşırı çalkalanmasından dolayı yer yer denizin rengi değişti.

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