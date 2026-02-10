Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 10.02.2026 09:51
  • Giriş: 10.02.2026 09:51
  • Güncelleme: 10.02.2026 09:53
Kaynak: AA
Tekirdağ’da silahlı saldırı: Av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde Erkan Karadeniz'e (16) bir kişi av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karadeniz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

