Tekirdağ’da sivrisineklerle mücadele sürüyor

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri ve sivrisineklerin rahatsızlık yaratmaması için il genelinde 11 ilçede başlattığı vektörle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yazı daha rahat geçirmesi için 11 ilçede sivrisinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle sivrisinek üremesine müsait sulak alanlar, dere, gölet, bataklık alan ve su kanalları gibi yerlerde ilaçlamalar 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.

"Vektörle mücadele çalışmalarımız tüm ilçelerimizde başlatıldı ve devam ediyor"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların rahatı ve konforu için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, şunları söyledi:

"Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte vatandaşlarımızı rahatsız eden sivrisinek sıkıntısının yaşanmaması için ekiplerimiz il genelinde çalışmalarını sıklaştırdı. Vektörle mücadele çalışmalarımız tüm ilçelerimizde başlatıldı ve devam ediyor. Larva mücadelesi yapılıyor. Veteriner işleri şube müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımızın sivrisinek konusunda rahat ve sorunsuz bir yaz mevsimi geçirebilmeleri adına yoğun bir çalışma içerisindeler. Vatandaşlarımız yaşamın her evresinde, her alanında büyükşehir belediyesini yanlarında görecek. Tüm hemşerilerimize huzurlu ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmelerini diliyorum."