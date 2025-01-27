Tekirdağ’da tarihi eser niteliği taşıyan 79 adet sikke ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi’nde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 79 adet sikke ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi’nde şüpheli şahıslar B.İ., O.B. ve S.K.’nın üst aramaları yapıldı. Yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 79 adet sikke ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.