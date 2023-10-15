Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir adreste yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesinde ikamet eden Ç.G isimli şahsın ikamet adresinde ve aracında tarihi eser objelerinin bulunduğu yönünde bilgi alınması üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adreste arama yapıldı.

Yapılan aramada, 312 sikke, 76 adet tarihi eser objesi, 1 adet dedektör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca şahsa 2521 SKM suçundan 2 bin 864 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.