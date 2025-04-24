Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 360 bini aştı

Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 788 bin 619’a ulaşırken, Tekirdağ’da bu sayı 360 bin 499 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Mart ayı verilerine göre, Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı 360 bin 499 oldu.

Bu taşıtların 181 bin 953’ü otomobil, 6 bin 356’sı minibüs, 5 bin 534’ü otobüs, 54 bin 124’ü kamyonet, 12 bin 813’ü kamyon, 64 bin 66’sı motosiklet, bin 295’i özel amaçlı taşıt ve 34 bin 358’i ise traktörden oluştu.

Mart ayı içerisinde Tekirdağ’da toplam 8 bin 869 taşıtın devri gerçekleşti. Devir işlemleri, noterler aracılığıyla ikinci veya daha fazla el değiştiren araçları kapsıyor. Devri yapılan taşıtların 5 bin 758’i otomobil, 180’i minibüs, 196’sı otobüs, bin 312’si kamyonet, 180’i kamyon, 878’i motosiklet, 17’si özel amaçlı taşıt ve 348’i traktör olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,5’ini otomobiller oluştururken, bunu yüzde 36,1 ile motosikletler, yüzde 9,7 ile kamyonetler izledi.

Trafiğe yeni kaydı yapılan 268 bin 5 otomobilin yüzde 39,6’sı gri, yüzde 26,3’ü beyaz, yüzde 12,1’i siyah, yüzde 11,8’i mavi, yüzde 4,5’i yeşil, yüzde 4,2’si kırmızı, yüzde 0,6’sı kahverengi, yüzde 0,5’i sarı, yüzde 0,3’ü turuncu ve yüzde 0,1’i ise diğer renklerden oluştu.