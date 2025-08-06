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Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.08.2025 16:41
  • Giriş: 06.08.2025 16:41
  • Güncelleme: 06.08.2025 16:41
Kaynak: İHA
Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde hafif ticari aracın geri manevra yaparken çarptığı yaya yaralandı.
Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi Stad Caddesi’nde geri manevra yapan Cihan D.’nin kullandığı hafif ticari araç, Ali T. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan Ali T., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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