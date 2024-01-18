Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine adeta nefes aldırılmıyor.

Yapılan takipli çalışmalarda ve operasyonlarda Y.D. isimli şahsın aracında 1 adet kurusıkı tabanca, Y.A. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda 36 adet galara sentetik hap, ticari takside yolcu olan Y.K. isimli şahsın kaba üst aramasında yaklaşık 3 gram esrar ve R.Ö. isimli şahsın üzerinde 3 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.