Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 zanlı uyuşturucudan gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu ve Şarköy ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 62 gram bonzai, 39 gram eroin, 26 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 lira ele geçirdi.

Operasyonlarda Y.K, V.D, E.Ö, A.U, S.N, G.Ö, M.M, A.S, F.K, H.U, H.T. ve F.B. yakalandı.