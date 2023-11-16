Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Tekirdağ‘da uyuşturucuya yönelik operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmaları çerçevesinde Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyondaki aramalarda 125 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 60 gram kenevir tohumu, bir tabanca ve uyuşturucu satışından kazanılan 8 bin 950 lira ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Çalışmalarda 15 şüpheli yakalanarak emniyete sevk edildi.