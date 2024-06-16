Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Kore Mahallesi olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi’ndeki bir evde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 230 gram eroin, 44 tablet halinde 616 adet sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 200 lira ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi ise tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleden taviz vermeden kararlılıkla operasyonlara devam edeceklerini belirtti.