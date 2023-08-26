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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 26.08.2023 17:43
  • Giriş: 26.08.2023 17:43
  • Güncelleme: 26.08.2023 17:43
Kaynak: İHA
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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Tekirdağ’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı. 

Aramalarda, 41 gram bonzai, 4 gram sunk, 31 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 860 lira ele geçirildi. Operasyonlarda, R.S., A.S., H.Y., M.S., Z.T., O.D. ve S.Ü. yakalandı. 

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