Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Tekirdağ’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 41 gram bonzai, 4 gram sunk, 31 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 860 lira ele geçirildi. Operasyonlarda, R.S., A.S., H.Y., M.S., Z.T., O.D. ve S.Ü. yakalandı.