Tekirdağ’da uyuşturucu ve hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Tekirdağ Kapaklı’da hırsızlık suçundan aranması bulunan bir şahıs, uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçlarından ise iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar kapsamında, GBT/UYAP sorgusu yapılan İ.Ö isimli şahsın Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesince “Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından ifadesinin alınmasına yönelik” aranma kaydı görülmesi üzerine şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca B.A. isimli şahsın üzerinden 4 gram bonzai, M.Y isimli şahsın üzerinden ise Gyrex 400mg Film kaplı tablet, Ketiapin isimli sentetik ecza haptan 3 adet hap ele geçirildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 3 şahıs gözaltına alınarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.