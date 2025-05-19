Tekirdağ’da vosvoslu 19 Mayıs korteji

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen kortejde vosvosların renkli görüntüleri büyük ilgi gördü.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde organize edilen 19 Mayıs kortej yürüyüşü, binlerce vatandaşın katılımıyla coşku içinde gerçekleştirildi. Hükümet Caddesi üzerinde gerçekleşen yürüyüşte, vatandaşlar bando ekibinin çaldığı marşlar eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Korteje klasik araç tutkunları da süsledikleri rengarenk vosvoslarıyla katıldı. Süslemeleri ve nostaljik görünümleriyle korteje renk katan vosvoslar, vatandaşların yoğun ilgisini topladı, bol bol fotoğraf çekildi.

(HLD-