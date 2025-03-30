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Tekirdağ’da yağan dolu ile tarım arazileri beyaza büründü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Izgara Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı arazileri beyaza bürüdü.

Yurt
  • 30.03.2025 19:49
  • Giriş: 30.03.2025 19:49
  • Güncelleme: 30.03.2025 19:51
Kaynak: iHA
Tekirdağ’da yağan dolu ile tarım arazileri beyaza büründü
FOTOĞRAF: İHA

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Izgara Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı arazileri beyaza bürüdü.

Malkara ilçesine bağlı Izgara Mahallesi’nde aniden bastıran dolu, kısa sürede tarım arazilerini ve yolları kapladı.

Vatandaşlar dolu sonrası oluşan görüntü karşısında şaşkınlık yaşarken, bazıları bu manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Bölgedeki çiftçiler, dolunun ekili alanlara zarar verip vermediğini tespit etmek için arazilerinde incelemelere başladı.

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