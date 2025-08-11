Tekirdağ’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi İsmail Hakkı Özgen Caddesi üzerinde bulunan dört katlı apartmanda meydana geldi. Uzun süredir şeker hastası olan Mustafa Erışık’ın ayağındaki yaralar iyileşmeyince hastanede tedavi altına alındığı, ayağında çürüme başladığı için kesilmesi gerektiğinin kendisine söylendiği ancak bunu kabul etmeyerek hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde arkadaşı, kahvaltı için yiyecek götürmek üzere Erışık’ın evine gitti. Kapıyı açan arkadaşı, Erışık’ı hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erışık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.