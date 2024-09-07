Tekirdağ’da yasa dışı tütün ticareti operasyonu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı tütün ticareti yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda binlerce dolu ve boş makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda, Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi’nde tütüncü dükkanı işleten M.U. isimli şahsın, boş makaronları tütünle doldurarak özel paketler halinde satışa sunduğu tespit edildi.

Yapılan aramada, 34.400 adet dolu makaron, 14.800 adet bandrolsüz boş makaron ve 40 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

M.U. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.