Tekirdağ’da yoğun sis

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan yoğun sis, şehirde görüş mesafesini düşürerek günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezi ve sahil kesiminde etkili olan sis nedeniyle birçok yapı görünmez hale geldi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Yetkililer, sürücülere sis lambalarını kullanmaları ve hızlarını düşürmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi. Zaman zaman 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi, Tekirdağ’ı İstanbul, Edirne ve Çanakkale’ye bağlayan karayolunda sürücüler uyarıldı. Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.