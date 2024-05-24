Tekirdağ’daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik 1 iş yeri ve eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 7 bin 431 sentetik hap ve 4,3 gram metamfetamin ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ş.Ö., U.M. ve B.A. tutuklandı, 4’ü ise serbest bırakıldı.