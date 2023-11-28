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Tekirdağ’dan çalınan otomobil Kırklareli’de bulundu

Tekirdağ’da çalınan otomobil, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Kırklareli’de bulundu.

Ajans Haberleri
  • 28.11.2023 12:01
  • Giriş: 28.11.2023 12:01
  • Güncelleme: 28.11.2023 12:02
Kaynak: İHA
Tekirdağ’dan çalınan otomobil Kırklareli’de bulundu

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir otomobil çalındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili kentte çalışmalar yaptı.

Çalışmalar neticesinde otomobil ile hırsızlık şüphelisi H.O.S. yakalandı. 

Şüpheli gözaltına alınırken, araç sahibine teslim edildi. 

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