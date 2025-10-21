Tekirdağlı balıkçılar havanın ve deniz suyunun soğumasını bekliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara'da sezona lüfer avıyla başlayan balıkçılar, hava ve deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla bekledikleri bolluğu bulamadı.

Balıkçılar, havaların soğumasıyla av miktarının artmasını umut ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının ve deniz suyunun mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

Deniz suyunun sıcak olmasının balık popülasyonunu olumsuz etkilediğini belirten Coşkunçay, "Bu sene Marmara'da palamut olmadı. Lüfer de az miktarda çıktı. Havaların soğumasıyla balığın göçünün hızlanacağını tahmin ediyoruz. Şu anda Marmara'da hamsi, istavrit ve kolyoz avcılığı yapılıyor. Havanın biraz fırtına yapmasıyla birlikte yeniden lüfer bekliyoruz." dedi.

Balıkçı Anıl Pehlivanoğlu da havaların soğumasıyla balık çeşitliliğinin artmasını beklediklerini söyledi.

Pehlivanoğlu, "Bu sıralar daha çok hamsi ve istavrit avlıyoruz. Soğukların etkisini göstermesiyle lüfer ve palamut avının bereketli geçmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.