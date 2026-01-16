Teklif Komisyon'dan geçti: Belediyelerin yetkisi Erdoğan'a devrediliyor

AKP tarafından “fahiş site aidatlarının önüne geçilecek” şeklinde duyurulan 32 maddelik Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Komisyon’dan geçti.

Kanun teklifinde yangın güvenliği denetimleri, kaçak yapılaşmayla mücadele, kadastro ve tapu düzeltmeleri, Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesi, afet sonrası yeniden inşa süreci, çevre ve iklim politikaları ile Anayasa Mahkemesi iptalleri sonrası personel düzenlemelerine ilişkin kapsamlı değişiklikler yer alıyor.

17'NCİ MADDE

Teklifin 17’nci maddesinde ise çarpıcı bir madde yer alıyor. Bu maddeyle belediyelerde olan bir yetki alınıp Cumhurbaşkanı’na devrediliyor. 2019'da büyükşehirleri kaybettikten sonra belediyeleri hedef alan AKP şirket ve kooperatif konusunda Erdoğan'ın tek yetkili olmasını hedefliyor.

Belediyeler ve bağlı kuruluşların dolaylı veya bedelsiz şekilde şirket edinmesi, şirket kurması ya da kooperatiflere ortak olması Cumhurbaşkanı onayına bağlanıyor.

GEREKÇE, İTİRAF METNİ GİBİ

Düzenlemenin gerekçesinde “Dolaylı veya bedelsiz (hibe yoluyla) şirket edinimi hakkında madde hükmü yeterince açık olmadığı için uygulamada aksaklıklar yaşanmaktadır” denildi ve şöyle devam edildi: “Bu durum, belediyelerin bedelsiz şirket edinimi veya belediye şirketinin şirket kurması uygulamasının yaygınlaşmasına ve belediyelerin uygulamalarının denetimsiz alanda kalmasına ve bilhassa belediyelerin çalışma alanında kalmayan veya mali durumu yetersiz ya da riskli olan şirketlere kamu kaynağının harcanmasına sebep olmaktadır.”

Daha önce başta İBB olmak üzere belediyelerin birçok kaynağını ve yetkisini elinden AKP teklifi Genel Kurul’dan da geçirirse belediyelerin bir yetkisi daha Saray’a bağlanmış olacak.