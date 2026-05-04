Teklif masada, tehdit sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’ye “savaş bitti” bildirimi yapmasına rağmen İran’ı yeni saldırılarla tehdit ederken Tahran’dan gelen yeni teklifi “inceleyeceğini” söyledi.

Savaşa ve müzakerelere dair belirsizlik sürerken Tahran, Washington’ın 9 maddelik teklifine karşılık Pakistan aracılığıyla 14 maddelik teklifini sundu. Tasnim haber ajansı, ABD’nin 9 maddelik teklifinin iki aylık ateşkes öngördüğünü, buna karşılık İran’ın “kapsamlı” teklifinin 30 gün içinde temel anlaşmazlık noktalarının çözülmesini önerdiğini yazdı.

İran, limanlarına uygulanan deniz ablukasının derhal kaldırılmasını, yurt dışındaki dondurulmuş mali varlıklarının serbest bırakılmasını ve yaptırımların kademeli olarak hafifletilmesini, Lübnan dâhil tüm cephelerde çatışmaların durdurulmasını ve ABD’den “savaş tazminatı” talep ediyor.

'YETERİNCE BEDEL ÖDEMEDİ'

İran’ın süreçteki belirsizliği ortadan kaldırmaya yönelik adımlarına karşın Trump askeri seçeneği masada tuttuğuna dair mesaj verdi.

Trump, İran'ın planını “inceleyeceğini” ancak “teklifin kabul edilebilir olacağını düşünmediğini” söyledi. İran’ın “son 47 yılda insanlığa yaptıklarının bedelini henüz yeterince ödemediğini” kaydeden Trump, “İran uslu durmazsa saldırıların tekrar başlayabileceği” tehdidinde bulundu. Savaş yetkileri 1 Mayıs’ta sona eren Trump, Konre'ye gönderdiği mektupta İran’la düşmanlığın “sona erdiğini” ve “yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığını” ileri sürmüştü.

'SEÇİM YAPMAK ZORUNDA'

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Trump'ın “imkânsız bir operasyon” ile “kötü bir anlaşma” arasında seçim yapmak durumunda kaldığını belirterek “İran'ın ablukaya karşı Pentagon'a verdiği ültimatom; Çin, Rusya ve Avrupa'nın Washington'a karşı ton değiştirmesi ve Trump'ın Kongre'ye gönderdiği pasif içerikli mektubun bunu ortaya koyduğunu” kaydetti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de “topun artık ABD’de olduğunu” belirterek, Tahran’ın tüm senaryolara hazır olduğunu ifade etti.

İSRAİL'DE HAZIRLIK

İsrail basını, ordunun deniz ablukasının bir anlaşma yapılmasını sağlamaması halinde Trump'ın İran'a saldırı başlatacağını öngördüğünü ve bu yönde hazırlık yaptığını ileri sürdü. Tel Aviv yönetiminin ABD'nin İran'a sınırlı mı yoksa geniş çaplı bir saldırı mı yapacağını bilmediğini, ancak her durumda İran'ın İsrail'e misilleme yapacağı iddia edildi. Haberde son günlerde bölgeye çok fazla silah sevkiyatı yapıldığı ifade edildi.

ALMANYA'DAN ÇEKECEĞİ ASKER SAYISI 5 BİNDEN FAZLA

Almanya Başbakanı Friedric Merz ile arasındaki gerilim tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'daki asker sayısını “büyük ölçüde” azaltacaklarını, bu sayının “5 binden fazla olacağını” söyledi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)- cuma günü Almanya'da konuşlu 5 bin askerin gelecek 12 ay içinde geri çekileceğini duyurmuştu. Ülkede şu 36 bin Amerikan askeri görev yapıyor. ABD'nin bu hamlesi, Merz'in İran savaşına yönelik eleştirileri sonrasında gelmişti. Trump, savaşta destek vermeyen NATO müttefiklerini eleştirirken ABD’nin İran tarafından “küçük düşürüldüğünü” söyleyen Merz, Washignton’ın savaş hedefleri ve stratejiden yoksun olduğunu kaydetmişti. Trump’ın asker çekme kararı Amerikan siyasetinde de tepki yarattı. Demokratlar, kararı eleştirirken Cumhuriyetçi kanat da Almanya'dan asker çekmenin”- caydırıcılığı azaltma ve Vladimir Putin'e yanlış bir sinyal verme” riski taşıdığı uyarısı yaptı.