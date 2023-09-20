Teklif, Meclis'e sunuldu: Kamuda çalışan taşeron işçiler kadroya alınmalı

EMEK SERVİSİ

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 696 sayılı KHK ile kamuda çalışan taşeron işçilerle ilgili hazırladığı kanun teklifini Meclis’e sundu.

Teklifte KİT’ler, özel bütçeli kamu kuruluşları, kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflerde çalıştırılan taşeron işçilerin ve belediye şirketlerinde çalışan işçilerinin sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmeleri ve ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olup memur işi yapan işçilerin de memur kadrosuna geçirilmeleri istendi.

Düzenlemenin taşeron işçiliği sonlandırmadığına değinen Kara, teklifinde olan taşeron işçi modelinin yalnızca dönüştürüldüğüne dikkat çekti.

Teklifte, şöyle denildi: “Belediyelerde üniversiteyi bitirmiş, ön lisans ya da lisans mezunu olmuş ve memur işleri yapan yurttaşlar bulunmaktadır. Eşit işe eşit ücret ve eşit statü ilkesi getirilmeli. KİT’ler, özel bütçeli kamu kuruluşları, kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflerde çalıştırılan taşeron işçilerin ve belediye şirketlerinde çalışan işçilerinin sürekli işçi kadrolarında istihdam edilerek 4-D statüsü kapsamına alınmalı.