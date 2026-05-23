Teklif Meclis'te: Emniyette hangi değişiklikler olacak?

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve Emniyet Teşkilatı'na dair düzenlemeri de içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifle, Emniyet Teşkilat Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, her amir rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden düzenlenecek.

Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı oranı;

• Birinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 65,

• İkinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 75,

• Üçüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 90,

• Dördüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 100,

• Emniyet amiri için 10 binde 300,

• Başkomiser için 10 binde 310,

• Komiser için 10 binde 320,

• Komiser yardımcısı için 10 binde 330 olacak.

Bu düzenleme dolayısıyla önceki oranlar yönünden geçerli olan geçici madde yürürlükten kaldırılacak.

SAĞLIK ŞARTLARI GEREKÇESİYLE İLİŞİĞİ KESİLENLER YENİDEN DÖNEBİLECEK

Kanun'daki değişiklikle, Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na atanan, daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda durumlarına uygun ünvana atanacak.

Yapılacak atamalarda Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılacak atamalar için belirlenmiş olan sağlık şartlarına uygunluk aranacak. Düzenleme kapsamında yapılacak olan devlet memurluğuna açıktan atama işlemleri ile ilgili diğer usul ve esaslar, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek.