Teklif TBMM'ye sunuldu: Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor, doğum izni uzuyor

Aile Bakanlığı ile AKP grubunun ortak çalışmasıyla hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif ile doğum izninin artırılması öngörülürken sosyal medyaya ise yaş sınırı getiriliyor.

Teklife göre Devlet Memurlar Kanunu'nda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak doğum iznin artırılması öngörülüyor.

Teklif yasalaşırsa hem kamuda hem özel sektörde doğum izni kadınlar için 24 haftaya çıkarılacak. Babalar için ise 5 gün olan izin 10 güne yükselecek.

15 YAŞ ALTI HESAP AÇAMAYACAK

5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak amacıyla sosyal ağ sağlayıcılara 15 yaş altı çocuk kaydını engelleyecek etkin yaş doğrulama istemleri kurma ve ebeveyn kontrol araçları sunma zorunluluğu getiriliyor. Düzenleme kapsamında, 15 yaş üstü çocuklar için yetişkinlerden ayrıştırılmış güvenli hizmet sunumu ve acil kurumlarda zararlı içeriklere bir saat içinde müdahale edilmesi öngörülmektedir.

Teklif yasalaşırsa 15 yaş altı çocuklar sosyal medyada hesap açamayacak. 15 yaşın üstünde çocuklara ise ebeveynler 1 saat içinde müdahale edebilecek.

DİJİTAL OYUN DÜNYASI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

5651 sayılı Kanun’a eklenen diğer bir madde ile, günlük erişimi yüz binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılarına Türkiye'de temsilci belirleme ve oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirme yükümlülüğü getiriliyor. Bu madde, taslak ortaya çıktığında oyun dünyası tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

2828 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile koruyucu aile olan ve sosyal güvencesi bulunmayan kişilere isteğe bağlı sigorta prim ödemelerinin yapılması imkanı getiriliyor.

İSTİSMARCILARA YASAK

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na eklenen madde ile; cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, müstehcenlik, fuhuş ve kasten öldürme gibi ağır suçlardan hüküm giyen şahısların; okul, kreş, yurt, servis, kantin, oyun evi ve spor tesisleri gibi çocukların yoğun bulunduğu alanlarda çalışması, bu yerleri işletmesi veya herhangi bir sıfatla görev alması kesin olarak yasaklanıyor.