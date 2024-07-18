"Teklife karşı direneceğiz"

AKP’nin sokak hayvanlarının toplanması ve öldürülmesini içeren yasa tasarısının görüşmeleri tartışmalarla başladı. CHP'li Emir, "Sokak hayvanlarını öldüreceğimiz bir yasa teklifine karşı direneceğiz" diye konuştu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açacağı gerekçesiyle tepki çeken, “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmeleri için dün toplandı. Toplantı öncesinde, “Küçük salon” tartışması yaşanırken, komisyonun muhalefet partili üyeleri, toplantının daha büyük bir salona alınmasını talep etti. Yaşanan gerginliğin ardından hayvan hakları savunucuları salona alındı.

Gazetecilerin dahi ayakta kaldığı salondaki görüşmelerin sağlıklı bir şekilde yürütülemeyeceğini belirten komisyon üyelerinin talebi Komisyon Başkanı Vahit Kirişci tarafından dikkate alınmadı. Kirişci, komisyonun CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyelerinin salonun değiştirilmesi yönündeki tepkileri karşısında, “Gazetecileri ve danışmanları salondan çıkartmak zorunda kalabilirim” dedi. Milletvekilleri, Kirişci’ye tepki gösterdi. Komisyon Başkanlığı’na, muhalefet milletvekillerinin aktardığı hayvan derneklerinin isimlerinin bildirildiği ancak Kirişci’nin, muhalefetin önerisi ile komisyona davet edilen dernekleri reddettiği iddia edildi.

DIŞARI ÇIKMAYIN

Tartışmaların devam etmesi üzerine toplantıya yarım saat ara verildi. Kirişci, aranın ardından gazetecilerin salondan çıkarılmasını istedi. Komisyonun CHP'li üyeleri ise gazetecilere, "Dışarı çıkmayın" diye seslendi. Hayvan hakları savunucuları, görüşmelerin yapılacağı salona girmek istedi. Görevliler tarafından engelleme yapılırken muhalefet milletvekilleri duruma tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından hayvan hakları savunucuları, salona alındı. Komisyon toplantısında söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir kanun tasarısının, “Arka kapalılarda, kapalı devre usulde” hazırlandığını söyledi. Emir, şu ifadeleri kullandı: “Komisyonda bu görüşmeleri dinleme hakkı olan vatandaşlarımız darbedildi. Buradaki kolluk güçlerine Başkan, kanunsuz emir vermiştir. Sokak hayvanlarını öldüreceğimiz bir yasa teklifine karşı direneceğiz. İnsani bir çözüm için birlikte çalışabiliriz ancak siz bu komisyonu toplumdan kaçırıyorsunuz. Hayvanların katledilmesini sağlayacak bir yasayı da kapalı kapılar ardından geçirebileceğinizi düşünmeyin.”

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de “Bir türün toptan öldürülmesinin önünü açmak insanlığa sığmaz. Biz bu yasanın sonuna kadar karşısındayız” diye konuştu.

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EYLEMLER SÜRDÜ

Kanun teklifi görüşmeleri sürerken, yaşam hakkı savunucularının eylemleri de sürdü. İstanbul Adalar'daki hayvan hakları savunucuları, vekillere çağrı yaparak "Bu katliama onay vererek adınızı lekelemeyin" dedi. Türk Tabipleri Birliği ise "Sokak hayvanlarının ölüm fermanı olan bu kanun teklifinin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz" dedi. Öte yandan hayvanseverler TBMM önünde de eylem yaptı. Eylemde hayvanseverlere polis ekipleri müdahale etti.