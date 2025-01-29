Tekman eksi 31.4 ile buz kesti

Erzurum’un Tekman ilçesinde etkili olan soğuk hava hayatı felç etti.

Hava sıcaklığının eksi 31.4 dereceye kadar düştüğü ilçede adeta hayat dondu. Aras Nehri’nin buz tuttuğu ilçede sabah araçlar çalıştırılamadı. Kırağı tutan ağaçlar görsel şölen oluştururken cam ve kapılar buz tuttu.

Meteoroloji yetkilileri soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olacağını belirterek vatandaşları don ve buzlanma konusunda uyardı. Öte yandan, Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre 4 Şubat Salı gününden itibaren Erzurum’da kar yağışı bekleniyor.