Tekne gezintisi sırasında düşmüştü: Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genç aranıyor

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen genç için arama çalışmasına yeniden başlandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde, bir kişinin tekneden suya düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, teknedeki 5 kişiyi karaya çıkardı.

Ekiplerce yapılan araştırmada, 6 kişilik grubun tekneyle baraj gölüne açıldığı, gezinti sırasında 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün suya düştüğü tespit edildi.

Göl kenarında bulunan vatandaşlardan Samet Kütük, gazetecilere, "Bu grup her hafta geliyorlardı buraya. Biz gelmeden 20 dakika önce açılmışlar. Teknedeki biri suya düşünce oradakilerden biri çağrı merkezini aramış. Bunun üzerine de ekipler buraya geldi." dedi.

Gece ara verilen arama çalışmalarına ekipler, sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Dalgıç polisler zodyak botla arama çalışmalarını sürdürüyor.