Tekne kazasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Esmanur Gülcan ve Hülya Mütevelli son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA
Tekne kazasında kaybolanlardan Esmanur Gülcan ve Hülya Mütevelli'ye ait cesetler, dün Gideros koyu açıklarında bulundu.
Esmanur Gülcan'ın cenazesi, otopsinin ardından Hanönü ilçesi Sirke köyünde bulunan baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra köy camisinde kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Gülcan'ın yakınlarının yanı sıra Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ve vatandaşlar katıldı.
Hülya Mütevelli'nin cenazesi ise Devrekani ilçesine bağlı Mütevelli köyünde toprağa verildi.