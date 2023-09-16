Tekne turunda boğulma tehlikesi geçiren Kuzey İrlandalı turist hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Side Limanından tekne turuna çıkan Kuzey İrlandalı Susan Mıdred Hevson isimli kadın turist, verilen yüzme molası sırasında boğulma tehlikesi atlattı.Tekne ile sahile çıkarılan ve yol boyunca kalp masajı yapılan Susan Mıdred Hevson, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kuzey İrlandalı Susan Mıdred Hevson, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; Side Limanından tekne turuna çıkan 68 yaşındaki Kuzey İrlandalı Susan Mıdred Hevson isimli kadın turist, tekne yüzme molası verdiğinde diğer turistlerle birlikte denizde yüzmeye başladı. Bir süre sonra yüzerken suda batıp çıkmaya başlayan kadın turist teknedeki cankurtaran tarafından denizden tekneye çıkarıldı.

Kalbinin durduğu belirlenen turist aynı zamanda ilk yardım bilgisi olan teknede görevli dalgıç tarafından kalp masajı yapılmak suretiyle tekne ile Side Limanına çıkarıldı. Side Limanında bekleyen ambulansa alınan Kuzey İrlandalı Susan Mıdred Hevson, sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından Side’de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. 68 yaşındaki Susan Mıdred Hevson kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Eşiyle birlikte Side’ye tatile geldikleri bildirilen Susan Mıdred Hevson’un cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.