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Tekne yan yattı: 2 kişi son anda kurtarıldı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde fırtınada yan yatan teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

Ajans Haberleri
  • 26.12.2024 23:32
  • Giriş: 26.12.2024 23:32
  • Güncelleme: 26.12.2024 23:32
Kaynak: İHA
Tekne yan yattı: 2 kişi son anda kurtarıldı


Fırtınanın etkili olduğu Şarköy ilçesinde bir tekne, makine arızası ve su alması nedeniyle yan yattı. Teknede mahsur kalan S.A. (45) ve İ.K. (58) isimli iki kişi için kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Kötü hava koşulları nedeniyle denizden kurtarma yapılamayınca, karadan kurtarma ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik, AFAD, Emniyet ve dalış ekipleri ortak bir operasyonla bölgeye intikal etti. Dalgıçlar, tekneye ulaşarak 2 kişiyi güvenli bir şekilde suya indirdi ve karaya çıkardı. Şarköy Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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