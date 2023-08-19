Teknede arı sokan iş insanı, hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, teknede arı sokup fenalaşan iş insanı Aydın Berkman (61), yaşamını yitirdi.

Matbaa sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yönetim kurulu başkanı Aydın Berkman, Orak Adası'nda bir koyda demirli teknede, ailesiyle tatil yaparken bugün, sabah saatlerinde, arı soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen Berkman, kısa süre sonra fenalaştı.

Ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bodrum Deniz Kurtarma ambulansı 'Yaşam' ile 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Tekneye ulaşan ekipler, kalbi duran Berkman'a, yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptı. Ancak Berkman, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Aydın Berkman'ın Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde limana getirilen cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi. (DHA)