Teknesiyle denizde sürüklendi, 67 gün sonra kurtarıldı

Rusya'da kardeşi ve 15 yaşındaki yeğeni ile birlikte 9 Ağustos'ta ülkenin en doğusundaki Ohotsk Denizi'ne balık avına çıkan ve daha sonra kaybolan 46 yaşındaki Sergei Pichugin, 67 gün sonra sonra balıkçılar tarafından bulundu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerine Kamçatka açıklarında bir teknenin görüldüğü ihbarının ardından harekete geçen ekipler 67 gün sonra Pichugin'i kurtardı.

Denize açıldığı noktadan yaklaşık bin kilometre uzaklıkta bulunan Pichugin sağ olarak kurtarılırken birlikte denize açıldığı kardeşi ve yeğeninin teknedeki cansız bedenine ulaşıldı.

Pichugin kurtarma gemisi ile Magadan kenti limanına götürülürken daha sonra da hastaneye kaldırıldı. 46 yaşındaki Sergei Pichugin'in sağlık durumunun iyi olduğu, hem tıbbi hem psikolojik desteğe başlandığı açıklandı.

Rus sağlık yetkilileri, Pichugin'in kilosu sayesinde hayatta kalmış olabileceğini ifade ederken, denize açıldığında 100 kilo olan Pichugin'in ciddi derece zayıflamış olduğu aktarıldı. Ayrıca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İKİ HAFTALIK MALZEME İLE DENİZE AÇILMIŞ

Pichugin'in eşi, üçlünün iki haftalık yiyecek malzemesiyle balinaları izlemek için denize açıldığını söyledi.

Rusya'nın resmi haber ajansı Ria Novosti’ye konuşan eşi, Piçugin'in kilosu sayesinde hayatta kalmış olabileceğini, yolculuğa çıktığında 100 kilo olan Piçugin’in 67 gün sonra kurtarıldığında yarı kiloya düşmüş olduğunu belirterek “Henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece hayatta olduğunu biliyoruz. Bu bir tür mucize” diye konuştu.