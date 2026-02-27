Teknik Analiz: Galatasaray'ın rakibi Liverpool!

Ulaş ARAL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip, turun ilk maçında Rams Park’ta rakibini konuk edecek.

Premier Lig’de şu anda 6. sırada yer alan Merseyside temsilcisi, sezonun en büyük hedeflerinden biri olarak Şampiyonlar Ligi’ni görüyor. Ligde ilk 4 içerisinde yer alamama ihtimali, Arne Slot ve ekibi için Devler Ligi bileti adına bu turnuvayı çok daha kritik hale getiriyor.

Turnuvanın lig aşamasında Galatasaray'ın mağlup ettiği maçın ardından Liverpool teknik direktörü Arne Slot karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirmişti:

“Bizim için farklı bir mağlubiyet oldu. İkinci yarıda pozisyon üretmek bizim adımıza çok daha zor hale geldi. Galatasaray her yönüyle takım savunmasına odaklandı; bu açıdan haklarını teslim etmem gerekiyor.”

DERİN BLOK TARTIŞMASI: ALGI MI GERÇEK Mİ?

Genel kamuoyunun aksine Galatasaray’ın derin blok savunmasında zayıf bir takım olduğu görüşüne katılmak zor. Juventus karşılaşmasında bu konuda belirgin handikaplar görülmüş olsa da eleştirilerin tamamını sistem sorununa bağlamak doğru bir okuma olmayabilir.

O maç özelinde merkezde alan kontrolü büyük ölçüde Lemina’nın üzerine kaldı ve performans olarak gününde olmayan Lucas Torreira’nın da etkisiyle orta alan dengesi istenilen seviyeye ulaşamadı. Bu durum, takım savunmasının yapısal zafiyetinden çok bireysel ve maç içi dinamiklerle açıklanabilecek bir tablo ortaya çıkardı.

SLOT’UN SÖZLERİ NEYİ GÖSTERİYOR?

Arne Slot’un maç sonu açıklamaları da aslında bu değerlendirmeyi destekler nitelikte. Çünkü Galatasaray, söz konusu karşılaşmada derin blok savunmasını oldukça disiplinli ve kompakt şekilde uyguladı. Hatlar arası mesafenin korunması ve merkez kapatma başarısı, Liverpool’un ikinci yarıda üretkenliğini ciddi biçimde düşürdü.

Ancak turun anahtarının yalnızca derin savunma olduğunu söylemek doğru olmaz. Bir maçta işe yarayan savunma planının, farklı senaryolara sahip rövanş veya yeni eşleşmelerde birebir aynı sonucu vereceğinin garantisi yoktur.

ASIL KRİTİK NOKTA: ORTA BLOK PRES

İlk maçın belirleyici unsuru aslında Galatasaray’ın uyguladığı orta blok pres oldu. Sarı-kırmızılı ekip, rakibi tamamen geride karşılamak yerine geçiş alanlarını kapatan ve Liverpool’un merkezden oyun kurulumunu bozan dengeli bir pres organizasyonu kurdu.

Bu durum özellikle dikkat çekici çünkü Okan Buruk denildiğinde akla genellikle üçüncü bölgede yapılan agresif ön alan baskısı geliyor. Ancak bu karşılaşmada Buruk’un oyun planı daha kontrollü, mesafe yönetimine dayalı ve rakibin ritmini düşürmeye yönelik bir yapı üzerine kuruluydu.

LİVERPOOL’UN PLANI VE GALATASARAY’IN TEPKİSİ

Bu planda Liverpool adına ilk dikkat çeken tercih, normalde bir orta saha oyuncusu olan Dominik Szoboszlai’nin sağ bekte konumlandırılmasıydı. Buradaki temel soru ise şuydu: Galatasaray, Liverpool’un oyun kurulumuna nereden ve nasıl zarar verebilir?

Arne Slot, hücum genişliğini maksimum seviyeye çıkarmak adına sol tarafta Kerkez’i çizgiye bastırırken, sağ kanatta Frimpong’u oldukça ileri konumlandırdı ve çizgiyi aktif kullanmasını istedi. Bu yerleşimde Szoboszlai’nin rolü klasik bir bekten ziyade, iç koridora girerek Ibrahima Konaté ve Virgil van Dijk ile birlikte oyun kurulumunda üçlü bir yapı oluşturmaktı. Amaç, ilk pas fazında sayısal üstünlük sağlayarak baskıyı kırmaktı.

Ancak Galatasaray’ın planı doğrudan bire bir ön alan baskısı değildi. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle ilk 25 dakikalık bölüm dışında Liverpool stoperlerine agresif şekilde çıkmadı ve rakibin ilk pası yapmasına bilinçli olarak izin verdi.

Buradaki kritik detay ise baskının topun yönüne göre tetiklenmesi oldu. Galatasaray önde sürekli pres yapmak yerine, top belirli bölgelere geldiğinde baskıda +1’i yaratarak ikili sıkıştırmaları devreye soktu. Bu sayede Liverpool teoride rahat kurulum yapıyor gibi görünse de, ikinci aksiyonda sürekli baskıyla karşılaştı ve oyunun temposunu kurmakta zorlandı. Tabiri caizse Galatasaray, Liverpool’a oyun içinde nefes alacak alan bırakmadı.

TURUN KİLİDİ: OKAN BURUK’UN BASKI KURGUSU

Bu eşleşmenin kaderini belirleyecek ana unsur ise Okan Buruk’un baskı planını nasıl şekillendireceği olacak.

Liverpool’un Slot yönetiminde en güçlü olduğu anlar, merkezden akışkan pas bağlantıları kurabildiği ve beklerin oyuna iç-dış koridor geçişleriyle katıldığı sekanslar. Galatasaray’ın yeniden bire bir ön alan baskısına mı döneceği, yoksa ilk maçta olduğu gibi orta blokta tetiklenen kontrollü presi mi tercih edeceği turun hikâyesini doğrudan etkileyecek.

Çünkü bu eşleşmede mesele yalnızca savunma yapmak değil; baskının nerede, ne zaman ve hangi oyuncu üzerinden başlatılacağı olacak. Doğru zamanlanan bir pres planı Galatasaray’ı avantajlı konuma taşıyabilirken, hatalı mesafe yönetimi Liverpool’un geniş alanlarda çok daha tehlikeli hale gelmesine yol açabilir.

Kısacası bu turda taktik tahtasının en kritik hamlesi, Okan Buruk’un baskı mekanizmasını nasıl yeniden kurgulayacağı olacak ve bu tercih, Galatasaray’ın kaderini belirleyebilir.