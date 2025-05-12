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Teknik arıza yaşanmıştı: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandı. Teknik arızanın giderilmesi sonrası seferler normale döndü.

Güncel
  • 12.05.2025 11:41
  • Giriş: 12.05.2025 11:41
  • Güncelleme: 12.05.2025 11:45
Teknik arıza yaşanmıştı: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksaklık yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi.

Paylaşımda arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Arızanın giderilmesinin ardından tramvay hattında seferler normale döndü.

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