Teknik arıza yaşanmıştı: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandı. Teknik arızanın giderilmesi sonrası seferler normale döndü.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksaklık yaşandı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi.
Paylaşımda arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.
Arızanın giderilmesinin ardından tramvay hattında seferler normale döndü.