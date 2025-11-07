Teknik detay değil, siyasi ihmâl

Haber Merkezi

Kocaeli Gebze’de metro hattı üzerinde bulunan ve yıkılan 7 katlı binaya ilişkin tartışmalar sürüyor. Yurttaşların tedirgin olduğu bölgede akademisyenlerin bir rapor hazırladığı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, ‘‘Bu, göz göre göre gelen bir felaketti. Binanın altında metro inşaatı vardı, üstünde yıllardır görmezden gelinen çatlaklar ve o çatlakların adı; AKP’nin ihmaliydi, denetimsizliğiydi, liyakatsizliğiydi. Zemin riski yıllar önce raporlanmışken, gerekli denetimleri yapmayan, yaptırmayan Ulaştırma Bakanı ‘Tamamen teknik bir konu’ dedi. Teknik detayların arkasına saklanıp, ‘soruşturmanın sonucunu bekleyelim’ demek en hafifinden bilgileri karanlıkta bırakmaktır’’ dedi.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da bölgede inceleme yaptı. Bulut, ‘‘Yapının hasarına baktığımız zaman, zemininde göçme meydana geldiğini, dolayısıyla binanın zeminine bağlı olarak yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. Binanın zarar görmesinde zemin önemli etken olmuş’’ dedi. Ayrıca bin 200’e yakın bina incelediklerini de kaydetti.