Teknik direktör Christoph Daum hayatını kaybetti

Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden 70 yaşındaki teknik direktör Christoph Daum yaşamını yitirdi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinden yapılan açıklamada, “Eski teknik direktörümüz Christoph Daum’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadesi kullanıldı.

Ekim 1953 doğumlu Daum, akciğer kanseri sebebiyle bir süredir tedavi altındaydı.

CHRİSTOPH DAUM KİMDİR?

Alman Teknik Direktör Christoph Daum, Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı, Türk futbolunda silinmez izler bıraktı.

Kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'de geçirdi. İki ezeli rakibin yanı sıra Bursaspor'da da çalıştı.

Futbolculuk kariyerini henüz 28 yaşında sonlandıran Daum, teknik direktörlüğe 1986 yılında Köln'de başladı.

Takımı Bundesliga'da üst sıralara taşırken, UEFA Kupası'nda yarı finale kadar yükseltti.