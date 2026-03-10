Teknik direktör Engin Fırat, Antalya’da son yolculuğuna uğurlandı

Son olarak Lübnan temsilcisi Nejmeh SC’yi çalıştıran teknik direktör Engin Fırat, İstanbul Havalimanı’nda geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında yaşamını yitirdi.

Fırat’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Antalya’nın Kemer ilçesine getirildi.

Deneyimli teknik adam için Kemer’e bağlı Göynük Mahallesi’ndeki baba evinin önünde cenaze namazı kılındı. Duaların ardından Fırat’ın naaşı Göynük Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde Engin Fırat’ın babası Mehmet Fırat ile annesi Nazmiye Fırat güçlükle ayakta dururken, yakınları, arkadaşları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

FENERBAHÇE'DE DE ÇALIŞMIŞTI

Teknik adamlık kariyerinde Türkiye ve yurt dışında birçok görev üstlenen Fırat; Fenerbahçe, Antalyaspor, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, LR Ahlen, Incheon United ve Saipa FC’de yardımcı antrenörlük yaptı. Ayrıca Iran national football team teknik ekibinde de görev aldı.

Fırat, teknik direktörlük kariyerinde ise Moldova national football team ve Kenya national football team ile birlikte İran temsilcileri Gostaresh Foulad ve Saipa FC’yi çalıştırdı.

Deneyimli futbol adamı ayrıca Karabükspor, Dallas City FC ve KF Vllaznia Shkodër kulüplerinde sportif direktörlük görevinde bulundu. Fırat, geçtiğimiz ay Lübnan kulübü Nejmeh’de teknik direktörlük görevine başlamıştı.