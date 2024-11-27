Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Teknik direktör Ersin Aka öldürülmüştü: Gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı

Çorlu'da 6 gün önce öldürülen Teknik direktör Ersin Aka soruşturmasına ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı.

Spor
  • 27.11.2024 10:14
  • Giriş: 27.11.2024 10:14
  • Güncelleme: 27.11.2024 10:18
Kaynak: AA
Teknik direktör Ersin Aka öldürülmüştü: Gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı
Fotoğraf: DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının Çorlu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

4 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan İ.T.İ, K.Z, Ö.Y, F.Y, D.Y, S.K, M.K, M.P. ve Suriye uyruklu O.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde 6 gün önce yolda yürürken maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Teknik Direktör Ersin Aka, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.

Saldırının olduğu bölgede 25'e yakın boş kovan tespit edilmiş, şüpheliler Edirne'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

BirGün'e Abone Ol