Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın yaşamını yitirdi
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti. Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Beşiktaş, Gürsoy Yalçın'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."