Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın yaşamını yitirdi

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti. Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Beşiktaş, Gürsoy Yalçın'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."