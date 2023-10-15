Teknik direktör Volkan Demirel ile ressam Ahmet Yeşil'e ödül

Mersin'de yayın yapan RotaBusiness dergisinin bu yıl dördüncüsünu düzenlediği Mersin İş ve Ekonomi Ödülleri töreninde ödüller verildi.

Ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

Ödül töreninde öne çıkan iki isim, maçlarını Mersin'de oynayan ve Süper Lig'de namağlup ilerleyen Hatayspor'un depremi dünyaya gözyaşlarıyla duyuran teknik direktörü Volkan Demirel ile Mersin'i sanatta bir marka haline getiren, yaptığı çalışmalarla birçok ulusal ve uluslararası platformda ödül alan ressam Ahmet Yeşil oldu.

Ödül trenine katılamayan Volkan Demirel geceye video konferans ile katılırken, dünyanın müzikte en prestijli ödülü olan Grammy ödülünü iki kez alan Mersinli tenör Bülent Bezdüz de Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

"KENTİN EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ HALİNE GELDİ"

Ödül gecesi ile ilgili açıklama yapan RotaBusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esat Durak, "Ödül törenimizi bu yıl ayrı duygularla gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olması nedeniyle törenimiz daha coşkulu bir atmosferde geçti. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz töreni diğerlerinden ayıran unsur, kentin STK liderlerinin seçici kurulda yer alması ve başvuruların kamuya açık olmasıdır. Törenimiz dördüncü yıl sonunda kente maloldu ve kentin en prestijli ödülü haline geldi. Bu sürecin planlanmasında derginin imtiyaz sahibi Serkan Kılınç ve Rota Ajansın kurucu ortağı Murat Tunçer'in büyük özverisi ve emeği var. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi