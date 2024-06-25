Teknik direktör Volkan Demirel'in babası hayatını kaybetti

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel (71), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel (71) Bodrum’da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Akyarlar Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ali Hacı Demirel, rahatsızlanması üzerine ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Demirel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen ve büyük üzüntü yaşayan Volkan Demirel'in, yetkililerden bilgi aldığı gözlendi.