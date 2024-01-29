Teknik Direktör Yenihayat: "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık"

Karadeniz deplasmanında oynamak ve kazanmanın her zaman zor olduğunu belirten Elazığspor Teknik Direktör Bülent Yenihayat, " İlk deplasman galibiyeti, 3 maç üst üste kazanma serisi, 11 maçtır kaybetmemek bizim için olumlu kazanımlar diyebiliriz. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi.



TFF 3. Lig 2. Grup’un 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Pazarspor’u 1-0 yenerek sezonun ilk deplasman galibiyetini alan ve 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Elazığspor’da yüzler gülüyor. Bu çerçevede Teknik Direktör Bülent Yenihayat, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.



Birçok anlamda ilki yaşadıklarını dile getiren Yenihayat, "İlk deplasman galibiyeti, 3 maç üst üste kazanma serisi, 11 maçtır kaybetmemek bizim için olumlu kazanımlar diyebiliriz. Karadeniz deplasmanında oynamak ve kazanmak her zaman zor olmuştur. Hava şartları ve saha zemini oyunu etkileyebiliyor. Hava şartları iyi olsa da zemin çok iyi olmamakla beraber kötü de değildi. Maça topa sahip olarak başladık, sabırlı ve güvenli paslar yaparak rakibin açık vermesini bekledik. Aynı zamanda rakibin etkili, hızlı ve direkt hücumlarına karşı da hazırlıklıydık. Kalemizde ilk yarı hızlı hücumlardan 2 pozisyon verdik. İkinci yarı önde yaptığımız baskı sonucunda golü bulduk ve maçın geri kalan kısmında skoru koruyarak hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Bahattin’in olumlu ve istekli performansı bizi yukarıya çekti, onu da yeni transfer olarak görüyoruz. Bundan sonraki performansı şüphesiz hep üstüne koyarak devam edecektir. Elimizde dar ve kısıtlı bir kadro var. Bu hafta Beykan cezalıydı, önümüzdeki hafta Hasan cezalı olacak. Oyuna giren her oyuncumuzun katkı vermesi ve hazır olması gerekiyor, kimin ne zaman oynayacağı belli olmuyor. 10 saatlik bir kara yolculuğuna rağmen bizi Rize’de yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu maç geride kaldı, pazar günü hep beraber evimizde buluşalım” diye konuştu.