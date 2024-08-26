Teknik Üniversite’de Müdür Yusuf Çalık’ın barınak zorbalığı

Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) kampüs içinde bakıma ihtiyaç duyan hayvanlar için kendi bütçeleriyle barınak oluşturan öğrenciler Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) Genel Müdürü Yusuf Çalık’ı rahatsız etti.

Bugün (26 Ağustos Pazartesi) öğlen saatlerinde GTÜ Rektörlüğü tarafından kampüs hayvanları için tahsis edilen alanda TGB Müdürü Yusuf Çalık ve yanında bulunan kişi tarafından GTÜ ve HADOK üyesi öğrencilere müdahale ederek, “Mafya gibi çöktünüz” diyerek tehdit etti.

Çelik, öğrencilerden S. Köroğlu ve A.K.'ye fiziki saldırıda bulundu.

ÖĞRENCİLERİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Videoda “senin bana vurmaya yetkin var mı?” diye tepki gösteren öğrencilere, Çalık’ın, “Tabi var!, Çık git buradan, burası senin mi?, Burası benim arazim” diye karşılık verdiği görülüyor.

Barınağı geçmiş dönemde kuran GTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mirat Gürol’a durumu iletmesini isteyen bir diğer öğrenciye ise Çalık, “Bana ne Mirat’tan ve Ben Mirat’ı tanımam! Zaten Hoca Lobilere çalışıyor!” diyerek suçlayıcı hakaretlerine devam ediyor.

Müdür Çalık’ın vukuatları bunlarla sınırlı değil. Çalık’ın teknokentte bulunan diğer firma çalışanlarını da hayvan besledikleri hedef aldığı ileri sürüldü.

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

Müdür Çalık’ın zorbalığına isyan eden öğrenciler tepkili. Öğrenciler, “Üniversitelerde kamu alanıdır. Kamu sokaktır, sokakta hayvanlar yaşar ve onlara bakmak ise bizlerin görevidir” diyerek kararlılıklarını göstermeye devam edeceğini açıkladı.

Kampüs alanı içinde köpekleri istemeyenler olduğu için köpekleri “geçici süreyle barınağa koymak istediklerini” ifade eden öğrenciler, Rektörlüğün kendilerine destek vermesi isteniyor. Ayrıca, Çalık hakkında gereğini yapmasını üniversite yönetimine ileten öğrenciler, şikayetçi olacaklarını bildirdi.