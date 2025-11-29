Teknofeodalizm dönemi: 7 büyük teknoloji şirketinin kârı 131 ülkeyi geçti

Yapay zeka ve dijital dönüşüm yatırımlarının sürüklediği "Muhteşem Yedili"nin karlılığı, ülke ekonomileriyle yarışabilecek boyuta ulaştı. Bu şirketlerin toplam çeyreklik net karı 147,4 milyar dolara yükselerek 131 ülke ekonomisini geride bıraktı.

Bu dönemde şirket başına düşen ortalama net kâr ise yaklaşık 21,1 milyar dolar oldu.

Teknoloji devlerinden oluşan şirketler tek çeyreklik net kâr toplamıyla dünyadaki 131 ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sını (GSYH) geride bıraktı.

APPLE NET KÂRINI ARTIRDI

Mali takvimde 27 Eylül'de biten 3 aylık dönemi dördüncü çeyrek olarak kabul eden Apple'ın bilançosuna göre şirketin net karı, bu dönemde yüzde 86 artarak 27,5 milyar dolara çıktı. Apple, geçen yılın aynı döneminde 14,7 milyar dolar kar açıklamıştı.

Ülkenin e-ticaret devi Amazon'un bilançosu şirketin satışlarının bu yılın üçüncü çeyreğinde arttığını gösterdi. Buna göre Amazon'un net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 21,2 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 15,3 milyar dolar net kar elde etmişti.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, Meta ve Alphabet'in gelirleri, temmuz-eylül döneminde artış kaydetti.

Mali takviminde 30 Eylül'de biten 3 aylık dönemi, 2026 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Microsoft'un net kârı, bu dönemde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 27,7 milyar dolara çıktı. Şirketin net kârı geçen senenin aynı döneminde 24,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta da bu yılın üçüncü çeyreğinde 2,7 milyar dolar net kâr elde etti.

Alphabet'in net kârı da üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 35 milyar dolara ulaştı. Alphabet, geçen yılın aynı döneminde 26,3 milyar dolar net kâr kazanmıştı.

TESLA'NIN NET KÂRI YÜZDE 37 AZALDI

California merkezli çip üreticisi Nvidia, bilançosunda 2026 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 26 Ekim'de sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin söz konusu dönemde elde ettiği net kâr 31,9 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı geçen mali yılın aynı döneminde 19,3 milyar dolar olmuştu.

"Muhteşem Yedili" arasında yer alan Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 azalış kaydetti. Şirketin net karı bu dönemde 1,4 milyar dolara düştü. Tesla'nın net kârı, geçen yılın aynı döneminde 2,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.