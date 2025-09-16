TEKNOFEST para yuttu

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar’ın vakfı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi Bakanlığı’nın üstlendiği TEKNOFEST için kamunun kasası seferber edildi. Festival için bu kez de belediye bütçesinden yüz binlerce lira para harcandı. AKP idaresindeki Aksaray Belediyesi, “TEKNOFEST İstanbul Organizasyon Hizmeti Alımı” ihalesi için onay aldı. İhale, 28 Ağustos’ta Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

TUTMAYAN MALİYET

İhaleye yalnızca bir teklif verildi. AKP’li Aksaray Belediyesi’nin 784 bin 120 TL’lik maliyet öngörüsüyle gerçekleştirdiği ihale, öngörülen maliyetin çok üzerinde anlaşma ile sonuçlandı. Buna göre, şirket ile ihaledeki tek teklifin sahibi olan Buğra Mert Sertkan ile 845 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek festival için Aksaray Belediyesi’nce gerçekleştirilen ihalenin sözleşme imza tarihi ise kayıtlara, 10 Eylül olarak geçti. Aksaray Belediyesi’nin 845 bin TL harcadığı ihale kapsamında Buğra Mert Sertkan isimli yükleniciden alınacak hizmetler de ihale dosyasında paylaşıldı. Aksaray Belediyesi’nce belirlenen 10 kişilik grubun TEKNOFEST 2025’e ziyaretinin, ihale kapsamında düzenleneceği ve festival alanına 40 metrekarelik stant kurulacağı kaydedildi.

Öte yandan 10 kişinin, festival alanına en fazla üç kilometre uzaklıkta bulunan bir otelde yedi gece konaklatılacağı bildirildi. İhale kapsamında, “Öğrencilerin boyaması için” küçük bir uçak maketi yaptırılacağı belirtildi.