Teknoloji anlatısına insani bir soru: “Neo İnsan 10.0” okurla buluşuyor

Dijital tasarım teknolojileri uzmanı ve köşe yazarı Filiz Dağ, Üçüncü Göz Yayınevi’nden çıkan ilk kitabı “Neo İnsan 10.0-Gelecek Nasıl Şekillenecek?” ile okurla buluşuyor.

Dağ, yapay zekâdan humanoid robotlara, akıllı şehirlerden transhümanizme uzanan başlıkları bir bilim kurgu vaadiyle değil; kültürel, etik ve insani bir yüzleşme alanı olarak ele alıyor.

Robot polislerin sokaklarda devriye gezdiği, otonom araçların trafikte yer aldığı bir dünyada “gelecek” kavramının artık bugünün parçası olduğunu vurgulayan Dağ, kitabında şu temel sorunun peşine düşüyor: İnsan mı teknolojiyi yönetiyor, yoksa teknoloji mi insanı yeniden tasarlıyor?

"GELECEK ARKEOLOJİSİ"

Kitap, teknoloji dünyasının öncü isimleriyle yapılan söyleşiler üzerinden şekilleniyor. Filiz Dağ, bu söyleşileri “gelecek arkeolojisi” olarak tanımlıyor. Amaç, bugünden bakarak yarının kültürel ve toplumsal kodlarını okumak. Bu çerçevede, teknolojik dönüşümün insanı duygusal, etik ve kültürel açıdan ne kadar hazır yakaladığı da kitabın ana tartışma başlıkları arasında yer alıyor.

Dağ, teknolojik gelişmelerin yalnızca izleyicisi olunmaması gerektiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin bu dönüşümdeki konumunu da sorguluyor. “Çin’de robot polisleri, Amerika’da insansız araçları konuşuyoruz. Bu artık geleceğin değil, bugünün gerçeği. Asıl soru, Türkiye bu dönüşümün neresinde duracak?” diyen Dağ, insanı merkeze alan bir teknoloji üretiminin mümkün olup olmadığını tartışmaya açıyor.

“Neo İnsan 10.0” yalnızca teknoloji meraklılarına değil; kültür-sanat dünyasına, düşünce üreticilerine ve çağını anlamaya çalışan geniş bir okur kitlesine hitap ediyor. Türkiye’de teknoloji ile insanı aynı düzlemde ele alan benzer çalışmaların azlığı, kitabı bu alanda dikkat çeken bir alternatif haline getiriyor.

Kitap, geleceğe dair kesin cevaplar vermek yerine, okuru soru sormaya davet ediyor. Filiz Dağ’ın yaklaşımıyla “Neo İnsan 10.0”, bir kehanet metni olmaktan çok, geleceğe daha cesur ve bilinçli adımlar atabilmek için bir düşünme alanı sunuyor.