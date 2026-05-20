Teknoloji devinde yapay zekâ yapılanması: Meta binlerce kişiyi işten çıkaracak

Meta Platforms Inc., daha önce duyurduğu "kapsamlı yeniden yapılanma süreci" kapsamında binlerce çalışanını kapsayan işten çıkarma planını uygulamaya başladı. Şirketin, yapay zekâ yatırımlarını hızlandırmak amacıyla yürüttüğü süreçte ilk adım Singapur’dan atıldı.

Bloomberg News'in haberine göre şirketin, dünya genelinde yaklaşık 8 bin çalışanı işsiz kalacak. İşten çıkarmaların özellikle Meta’nın mühendislik ve ürün geliştirme ekiplerinde yoğunlaşması bekleniyor.

İlk bildirimler Singapur'da başladı

Meta, çarşamba sabahı çalışanlarına işten çıkarma bildirimlerini iletmeye başladı. İlk bildirimlerin Asya operasyonları kapsamında Singapur’daki çalışanlara yerel saatle sabah erken saatlerde gönderildiği belirtildi.

Şirket kaynaklarına göre süreç kademeli olarak diğer bölgelere de yayılacak ve yıl içinde ek işten çıkarmaların gündeme gelmesi bekleniyor.

İşten çıkarmaların özellikle Meta’nın teknik kadrolarını ve ürün geliştirme birimlerini etkileyeceği ifade ediliyor. Şirketin bazı çalışanları uzaktan çalışmaya yönlendirdiği de bildirildi.

Meta’nın mart ayı sonu itibarıyla yaklaşık 80 bin çalışanı bulunuyordu.

YAPAY ZEKA ODAĞI

CEO Mark Zuckerberg, şirketin stratejik önceliğini yapay zekâya kaydırmış durumda. Meta’nın bu alana 100 milyar doları aşan yatırımlar yaptığı belirtiliyor.

Şirket yönetimi, daha küçük ve daha çevik ekiplerle çalışmanın verimliliği artıracağını savunurken, bu dönüşümün iş gücü yapısında köklü değişiklikler yarattığı ifade ediliyor.

Meta İnsan Kaynakları Başkanı Janelle Gale, çalışanlara gönderdiği notta şirketin "daha sade organizasyon yapısına geçtiğini" belirtti.