Teknoloji devlerinde işten çıkarma dalgası: 86 şirkette 80 binden fazla kişi işsiz kaldı

2026’nın ilk üç ayında teknoloji sektöründe kitlesel işten çıkarmalar hız kazandı. Aralarında Meta, Microsoft ve Google gibi şirketlerin de bulunduğu 86 teknoloji şirketi, toplamda 80 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırdı.

Evrensel'de yer alan habere göre, sektördeki işten çıkarmalarda şirket yönetimleri ağırlıklı olarak yapay zeka yatırımları ve “verimlilik artışı” gerekçelerini öne çıkardı.

ABD merkezli işten çıkarmaların mart ayında yaklaşık dörtte birinde ana neden olarak yapay zeka gösterildi.

Ancak sektör temsilcileri ve bazı yöneticiler, işten çıkarmaların yalnızca yapay zeka dönüşümüyle açıklanamayacağını belirtiyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman dahil birçok isim, şirketlerin stratejik ve finansal sorunları “yapay zeka” başlığı altında gerekçelendirdiğini ifade etti.

Bu yaklaşım teknoloji dünyasında “AI Washing” olarak adlandırılıyor.

Bin kişiyi işten çıkaran şirketlerden birinin yöneticisi olan Tim Sweeney ise yaptığı açıklamada, alınan kararların yapay zekayla bağlantılı olmadığını belirterek bütçe yönetimine işaret etti.

2025’in ilk çeyreğinde yaklaşık 30 bin kişinin işten çıkarıldığı teknoloji sektöründe, bu yıl aynı dönemde işten çıkarmaların 80 bini aşması dikkat çekti.